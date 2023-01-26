Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Одессу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Одессу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Unsplash
Комитет всемирного наследия 25 января принял решение о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия в связи с угрозой разрушения, сообщает Zakon.kz.

Исторический центр Одессы включен с список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, сообщает пресс-центр ЮНЕСКО. В список попали 50 объектов, среди них есть и поврежденные обстрелами. Такое решение дает доступ к усиленной технической и финансовой международной помощи, которую Украина может запросить, чтобы обеспечить защиту объекта и, в случае необходимости, помочь в его восстановлении, сообщают в ЮНЕСКО.

"Одесса, свободный город, мировой город, легендарный порт, оставивший свой след в кино, литературе и искусстве, теперь находится под усиленной защитой международного сообщества. В то время как война продолжается, внесение этого объекта в список всемирного наследия воплощает нашу коллективную решимость защитить этот город, который всегда преодолевал глобальные потрясения, от дальнейшего разрушения". Одрэ Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО

Внести Одессу в список попросил в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский. Решение было принято в ускоренном режиме на фоне войны.

Российская сторона, которая выступала против внесения одесских объектов в список Всемирного наследия, назвала решение ЮНЕСКО политически мотивированным.

4 декабря 2022 года стало известно, что на 17-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО, прошедшей в Марокко, приняли решение включить казахстанское музыкально-кукольное искусство "Ортеке" и юмористические рассказы о Кожанасыре в список ЮНЕСКО. Ранее в список вошли еще 11 объектов культурного наследия Казахстана.

Читайте также

13 тысяч заявок на легализацию автомобилей одобрено в Казахстане

Анджелина Джоли закрыла фонд по борьбе с насилием в отношении женщин

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram могут разблокировать

Мария Мельникова
ЮНЕСКО Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января
Срок уплаты налогов и платежей истекает 25 января
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления