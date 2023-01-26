Одессу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия 25 января принял решение о включении исторического центра Одессы в список Всемирного наследия в связи с угрозой разрушения, сообщает Zakon.kz.

Исторический центр Одессы включен с список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, сообщает пресс-центр ЮНЕСКО. В список попали 50 объектов, среди них есть и поврежденные обстрелами. Такое решение дает доступ к усиленной технической и финансовой международной помощи, которую Украина может запросить, чтобы обеспечить защиту объекта и, в случае необходимости, помочь в его восстановлении, сообщают в ЮНЕСКО.

"Одесса, свободный город, мировой город, легендарный порт, оставивший свой след в кино, литературе и искусстве, теперь находится под усиленной защитой международного сообщества. В то время как война продолжается, внесение этого объекта в список всемирного наследия воплощает нашу коллективную решимость защитить этот город, который всегда преодолевал глобальные потрясения, от дальнейшего разрушения". Одрэ Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО

Внести Одессу в список попросил в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский. Решение было принято в ускоренном режиме на фоне войны.

Российская сторона, которая выступала против внесения одесских объектов в список Всемирного наследия, назвала решение ЮНЕСКО политически мотивированным.

4 декабря 2022 года стало известно, что на 17-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО, прошедшей в Марокко, приняли решение включить казахстанское музыкально-кукольное искусство "Ортеке" и юмористические рассказы о Кожанасыре в список ЮНЕСКО. Ранее в список вошли еще 11 объектов культурного наследия Казахстана.