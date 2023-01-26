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Анджелина Джоли закрыла фонд по борьбе с насилием в отношении женщин

Анджелина Джоли закрыла фонд по борьбе с насилием в отношении женщин Фото: Instagram/AngelinaJolie
25 января голливудская актриса заявила о закрытии благотворительного фонда, которым руководила с момента открытия в 2015 году, сообщает Zakon.kz.

Причиной закрытия организации Джоли назвала финансовые трудности, которые возникли у основателей фонда, сообщает Daily Mail.

The Jolie Dalton Helic Foundation был основан в 2015 году Анджелиной Джоли, баронессой Арминкой Хелич и бывшим лидером консерваторов Уильямом Хейгом. Сообщается, что за это годы Джоли вложила в организацию более 1,7 млн фунтов.

Благотворительная организация занималась помощью женщинам, пострадавшим от насилия. Фонд Джоли решила организовать после многолетней работы в ООН, где она до декабря прошлого года занимала пост специального посланника управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Джоли сотрудничала с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с 2001 года, в 2012 году она была назначена специальным посланником организации. Актриса совместно с сотрудниками ООН осуществила более 60 полевых миссий, в том числе в Йемен и Буркина-Фасо.

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