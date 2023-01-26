Минэнерго Узбекистана поспешило успокоить население из-за договора с "Газпромом"
Министерство энергетики Узбекистана на следующий день после подписания "дорожной карты" по сотрудничеству в газовой отрасли с российским "Газпромом" опубликовало сообщение.
24 января Минэнерго и "Газпром" провели переговоры о сотрудничестве в газовой сфере, на которых обсуждались технические возможности поставки природного газа из России в Узбекистан.
"Согласно подписанной "дорожной карте", сформированная сторонами рабочая группа согласовала технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита газа по газопроводу "Центральная Азия – Центр", проходящему по территории Казахстана и Узбекистана. После завершения рабочей группой всех работ с технической точки зрения будут обсуждаться основные условия по поставке природного газа".Минэнерго Узбекистана
В ведомстве подчеркнули, что на переговорах поставили цель поставки газа на внутренний рынок страны в нужных объемах при полном сохранении права собственности и управления газотранспортной системой.
"При этом никаких угроз передачи кому-либо газотранспортной системы либо нашему суверенитету нет".Минэнерго Узбекистана
На прошлой неделе аналогичный документ "Газпром" подписал с Казахстаном. "Дорожную карту" подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и зампремьера РК Роман Скляр.