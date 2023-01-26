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Минэнерго Узбекистана поспешило успокоить население из-за договора с "Газпромом"

газопровод Фото: pixabay
Минэнерго Узбекистана заявило, что на встрече с "Газпромом" рассматривались технические возможности поставки газа из России, и "дорожная карта" посвящена именно этим вопросам. В ведомстве заявили, что никаких угроз передачи газотранспортной системы либо суверенитету нет, сообщает Zakon.kz.

Министерство энергетики Узбекистана на следующий день после подписания "дорожной карты" по сотрудничеству в газовой отрасли с российским "Газпромом" опубликовало сообщение.

24 января Минэнерго и "Газпром" провели переговоры о сотрудничестве в газовой сфере, на которых обсуждались технические возможности поставки природного газа из России в Узбекистан.

"Согласно подписанной "дорожной карте", сформированная сторонами рабочая группа согласовала технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита газа по газопроводу "Центральная Азия – Центр", проходящему по территории Казахстана и Узбекистана. После завершения рабочей группой всех работ с технической точки зрения будут обсуждаться основные условия по поставке природного газа".Минэнерго Узбекистана

В ведомстве подчеркнули, что на переговорах поставили цель поставки газа на внутренний рынок страны в нужных объемах при полном сохранении права собственности и управления газотранспортной системой.

"При этом никаких угроз передачи кому-либо газотранспортной системы либо нашему суверенитету нет".Минэнерго Узбекистана

На прошлой неделе аналогичный документ "Газпром" подписал с Казахстаном. "Дорожную карту" подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и зампремьера РК Роман Скляр.

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