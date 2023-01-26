Акмолинского солдата наградили за спасение двоих детей из горящего дома

22 января военнослужащий Комитета национальной безопасности спас двоих детей во время пожара в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Через три дня, 25 января, военнослужащего КНБ младшего сержанта Әділхана Қазыбая наградили.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении детей, Қазыбай награжден медалью "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін". Пресс-служба КНБ РК

Кроме того, как отмечено в сообщении, он награжден ценным подарком от имени председателя КНБ Ермека Сагимбаева.

Стоит отметить, что младший сержант спас детей, когда находился в отпуске в поселке Сарыколь. В момент возгорания малолетние дети находились одни в доме. Дети 7 и 2 лет были спасены до прибытия пожарных.