В Казахстане изменились правила проверки достоверности списков при создании политической партии

Постановлением правительства РК от 23 января 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, сообщает Zakon.kz.

Проверка достоверности предоставляемых списков проводится:

при поступлении уведомления о намерении создания политической партии;



при поступлении документов политической партии на государственную регистрацию;

при поступлении обращений, заявлений, жалоб, сообщений и иной информации.

При этом лица, указанные в списках, должны быть гражданами Республики Казахстан, достигшими 18-летнего возраста.

Членство иностранцев, лиц без гражданства, а также коллективное членство в политической партии не допускаются.



Также говорится, что гражданин РК может быть членом только одной политической партии.



Членство в политической партии является добровольным, индивидуальным и фиксированным.

Прием в политическую партию осуществляется на основании письменного заявления.



Председатель, заместитель председателя, судьи Конституционного суда, председатель и судьи Верховного суда РК и иных судов, председатели и члены ЦИК, Высшей аудиторской палаты, Уполномоченный по правам человека, сотрудники и работники специальных государственных, правоохранительных органов, военнослужащие также не должны состоять в политических партиях, выступать в поддержку какой-либо политической партии.

Правила также дополнены нормой о том, что количество граждан в списках, инициирующих создание политической партии, должно составлять не менее 700 человек, представляющих две трети областей, городов республиканского значения и столицы. (Ранее была норма в 1000 человек.)



Общая численность состава политической партии, указанная в списках, должна быть не менее 5000 членов партии. (Ранее – 40 тыс. человек.)

Постановление вводится в действие с 5 февраля 2023 года.

