В Туркестанской области сотрудница школы отравилась уксусом: заведено дело

Фото: Zakon.kz

20 января 2023 года в Сарыагашский РОП поступило сообщение из больницы о том, что местная жительница отравилась уксусом. На место происшествия выехали полицейские, сообщает Zakon.kz.

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