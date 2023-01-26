В Туркестанской области сотрудница школы отравилась уксусом: заведено дело
Фото: Zakon.kz
20 января 2023 года в Сарыагашский РОП поступило сообщение из больницы о том, что местная жительница отравилась уксусом. На место происшествия выехали полицейские, сообщает Zakon.kz.
Выяснилось, что потерпевшая работает в одной из школ района.
"Данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Проводятся необходимые следственные действия и выясняются обстоятельства произошедшего. В отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование.
17 января 2023 года в Западно-Казахстанской области повесилась 22-летняя учительница начальных классов сельской школы.
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