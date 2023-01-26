Выступление Токаева на заседании Сената Парламента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 января 2023 года выступает на заседании Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев:

"Наша страна вступила в новый этап развития. В прошлом году мы приступили к реализации конституционной реформы. Были внесены важнейшие изменения в Основной закон. В ноябре состоялись президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов Сената. Кроме того, моим Указом был назначен ряд сенаторов. Таким образом, завершился процесс формирования состава Сената.

Обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. Специальная квота выделена для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны. В целом, Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности.

Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе Сената".

Президент:

"В нашей стране утвердился принцип "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Проводимые реформы направлены на формирование сбалансированной системы властных институтов, расширение возможностей участия граждан в политическом процессе, повышение эффективности государственного управления.

Благодаря широкой общественной поддержке наших инициатив работа по масштабной модернизации принесла серьезные результаты. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Предстоит большая работа".

Глава государства:

"Одна из наших основных целей – формирование в обществе цивилизованных политических традиций. Для этого нам предстоит утвердить культуру высокой политической ответственности, без которой невозможен устойчивый и всесторонний прогресс.

Конституционная реформа, поддержанная гражданами на референдуме, стала отправной точкой новой политической эпохи. Она положила начало эволюционному преобразованию политической системы страны на основе принципов справедливости, открытости и подлинной конкуренции".

Касым-Жомарт Токаев:

"Стартовавшая недавно избирательная кампания в Мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов. Переход на смешанную модель формирования Мажилиса и маслихатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп. Это новшество окажет существенное влияние на всю вертикаль представительной ветви власти.

Проведенные за последние годы политические преобразования, целенаправленная либерализация избирательного законодательства придали мощный импульс партийному строительству в Казахстане. В качестве промежуточного итога можно зафиксировать тот факт, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы несколько новых партий. Это большой шаг вперед".

Президент:

"Партии играют определяющую роль в формировании политической системы. Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей. Безусловным приоритетом в их работе должны стать укрепление государственности и сохранение единства страны.

Партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества. В фокусе их особого внимания должна быть планомерная работа по исполнению запросов граждан. Реализуя свои программы, им необходимо строго следовать требованиям закона. Очень важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране".

Глава государства:

"Авторитетные политические силы уделяют самое пристальное внимание нуждам и чаяниям людей, решению их реальных проблем. Причем в приоритете – инициативы и решения, имеющие важное общественное значение. Большинство партий в нашей стране поддерживает принцип укрепления государственности. Это добрый знак.

Скоро людям предстоит сделать свой выбор. На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности. Акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации. Согласно конституционным поправкам, президент не должен состоять в политических партиях.

Выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане. Благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы".

Касым-Жомарт Токаев:

"В целом, любые выборы являются своеобразным тестом на политическую зрелость общества. В обществе разворачиваются острые дискуссии.

Моя принципиальная позиция заключается в том, что критика власти является неотъемлемой частью гражданского общества, и Казахстан здесь не исключение. Предпринятые нами меры по трансформации и модернизации общества соответствуют чаяниям народа, и реформа будет продолжена".

Президент:

"Наш принцип "разные мнения, но единая нация" незыблем. В то же время критика власти не должна быть огульной. Она должна быть конструктивной. Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны.

Я обращаюсь ко всем соотечественникам: в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле. Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления Независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа.

Мы должны твердо идти курсом конструктивных реформ и делать все возможное для укрепления государственности и консолидации общества. Залогом этого являются высокая культура политической ответственности и деятельный, истинный патриотизм наших граждан. Каждый из нас должен следовать принципу взаимной солидарности. Только так мы построим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса".

Касым-Жомарт Токаев:

"Через несколько недель начнется электоральная кампания. Кандидаты приступят к агитационной деятельности, используя самые разные методы для получения голосов избирателей. Это обычная демократическая процедура.

В Казахстане многообразие мнений ничем не ограничено. Разрешено все, что не запрещено законом. Однако есть одна вещь, о которой мы все должны помнить. Выборная кампания должна не разделить, а объединить страну.

Хочу вновь призвать кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе. Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны. Это должен понимать каждый наш соотечественник".

Глава государства:

"Плюрализм дает возможность государству развиваться эволюционным путем. У нас действуют партии с разными политическими позициями. Также вполне закономерно несовпадение взглядов кандидатов по тем или иным вопросам и проблемам. Однако даже бескомпромиссных противников, придерживающихся противоположных убеждений, объединяют общие ценности. Это наша благословенная Отчизна и священная Независимость.

Об этих непреложных истинах я писал в статье "Независимость превыше всего". Как известно, борьба за Независимость тесно связана с государственной политикой и повседневным трудом. Мы все в ответе за будущее. Наши потомки будут пристально изучать, каких политических позиций мы придерживались.

Исходя из того, какое государство оставит им в наследство старшее поколение, они будут оценивать нынешнее время. Поэтому мы должны сплотиться ради достижения общей цели".

Президент:

"Приверженность принципу государственности должна быть выше любых политических интересов. Обществу нужны прежде всего политики, отвечающие за каждое свое слово и поступок. Только так мы сможем укрепить доверие граждан к политической системе. А доверие – это важнейшая ценность.

Наша страна крайне нуждается в верховенстве закона и гражданском порядке. Хотел бы напомнить слова Бауыржана Момышулы: "Тот, кто подчиняется дисциплине, не станет рабом". Страна, в которой почитают закон, никогда не проиграет".

Касым-Жомарт Токаев:

"Все мы в полной мере осознали, что согласие и стабильность – это самые высокие ценности. Мы убедились в том, что, потеряв стабильность, мы в считанные мгновения можем лишиться всех наших достижений. Именно единство позволяет нам успешно преодолевать все трудности. Поэтому наш общий священный долг – ценить и отстаивать нашу сплоченность.

Нам нужны солидарность, забота друг о друге и доброта. Поддержание общественного согласия – это не только обязанность государственных органов, но и долг каждого гражданина нашей страны. В какой бы сфере мы ни работали, мы должны трудиться в интересах народа.

Наша общая задача – передать следующему поколению Казахстан как авторитетное государство с процветающей экономикой, сильным духом и нарушимым единством. Верю, мы с честью выполним этот исторический долг".

Глава государства:

"Как вы знаете, моим Указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом Сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность председателя Сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева.

На этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю, что он достоин занять должность Спикера Сената.

Пусть работа Сената будет успешной! Желаю всем благополучия!"

Завершилось выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Сената Парламента.