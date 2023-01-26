Токаев обратился к кандидатам в депутаты Мажилиса и маслихатов

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената призвал кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что через несколько недель начнется электоральная кампания.



"Кандидаты приступят к агитационной деятельности, используя самые разные методы для получения голосов избирателей. Это обычная демократическая процедура. В Казахстане многообразие мнений ничем не ограничено. Разрешено все, что не запрещено законом". Глава государства

При этом он призвал не забывать о том, что выборная кампания должна не разделить, а объединить страну.



"Хочу вновь призвать кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе. Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны". Касым-Жомарт Токаев

Ранее на заседании президент высказался о критике власти и уточнил, что стране нужны партии, которые умеют защищать интересы людей.