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Токаев обратился к кандидатам в депутаты Мажилиса и маслихатов

Токаев обратился к кандидатам в депутаты Мажилиса и маслихатов Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената призвал кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что через несколько недель начнется электоральная кампания.
"Кандидаты приступят к агитационной деятельности, используя самые разные методы для получения голосов избирателей. Это обычная демократическая процедура. В Казахстане многообразие мнений ничем не ограничено. Разрешено все, что не запрещено законом". Глава государства
При этом он призвал не забывать о том, что выборная кампания должна не разделить, а объединить страну.
"Хочу вновь призвать кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе. Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны". Касым-Жомарт Токаев

Ранее на заседании президент высказался о критике власти и уточнил, что стране нужны партии, которые умеют защищать интересы людей.

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