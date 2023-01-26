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УЕФА ввел изменения в отборочных играх на Евро и чемпионат мира

Футбол Формат УЕФА Фото: Instagram/uefa_official
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обновил систему отбора сборных на чемпионат Европы и мировое первенство. Изменения пройдут в структуре квалификационного этапа на эти турниры, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы UEFA, в квалификационном раунде будут 12 подгрупп по 4 или 5 сборных. По итогам этих игр команды, которые заняли первые места, сразу получат путевку на ЧМ. Вторые коллективы в подгруппах также могут попасть на мундиаль автоматически, однако там будут смотреть на дополнительные показатели. Плюс есть возможность поехать на мировое первенство, сыграв игры плей-офф с лучшими командами Лиги наций.

"Введение Лиги наций УЕФА стало историческим успехом, товарищеские игры заменены более соревновательными матчами. А теперь вводим новый формат плей-офф, где у команд будет еще больше возможностей для прогресса при сохранении того же количества игр в международном календаре. Предсказуемость европейского отбора также была рассмотрена и решена с помощью нового формата, который предоставит всем командам равные шансы пройти квалификацию на крупные турниры. Новый формат обещает привнести больше азарта в соревнования сборных". Президент УЕФА Александр Чеферин

     

Нововведения UEFA вступят в силу после завершения Чемпионата Европы-2024. 

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