Жители нескольких сел в ВКО уже год борются против строительства свинофермы

Уже почти год длится противостояние жителей сел Уланского района в ВКО с инвесторами. Люди выступают категорически против строительства рядом с населенными пунктами свинокомплекса, сообщает Zakon.kz.

История с душком

Еще летом новость о том, что местные власти рассматривают предложение частной компании о строительстве огромного комплекса, заставила жителей двух сел с плакатами выйти на акцию протеста.

"Пускай маслозавод построят, пускай мясокомбинат построят, в нашей деревне скотины много, мы кормим город и население обеспечиваем продуктами, но не свиноферму. Нас не слышат. Почему власть проявляет интерес только тогда, когда речь заходит о свиноферме?" Житель села Бурсак Мырзат Акмалов

Жители считают, что строительство такого предприятия рядом с селами, где живут в основном мусульмане, противоречит национальным традициям и устоям.

"Птицефабрики пусть открывают, верблюдов разводят, даже страусов, мы не против. Но народ против конкретно свинофермы, менталитет народа надо учитывать же. Ну постройте вы в другом месте! К тому же свинарники – это первая степень загрязнения. На этой земле ничего расти не будет". Житель села Бурсак Заур Бутабаев

По словам мужчины, необходимо учитывать мнение людей, если все против строительства, то и работать туда никто не пойдет, поэтому говорить об инвестициях, которые предприятие будет вкладывать в развитие района, не стоит.



У управляющего частной компанией Eco Meat Vostok Ltd Андрея Чистюхина были свои доводы. По его мнению, инвестиции, которые компания намерена вложить в благоустройство сел, смогут решить многолетние проблемы населенных пунктов. Именно об этом он говорил на общественных слушаниях, где представили проект строительства кластера.

"Мы сюда приехали для того, чтобы разъяснить людям: для того чтобы хорошо жить, нужно работать. Каждый свинокомплекс рассчитан на 3,5 тыс. свиноматок, мы планируем с каждого свинокомплекса получать порядка 15 тыс. килограммов мяса в живом виде. И это с 80 гектаров. С трех объектов будет ежегодно на социальные нужды тратиться 60 млн тенге. Только налогов с зарплаты, а это местные налоги, с каждого комплекса получится 22 млн тенге". Андрей Чистюхин

Представители акимата не скрывали своей заинтересованности в реализации проекта. Однако, по словам акима Уланского района Рената Курмамбаева, окончательного решения по тому вопросу не вынесли из-за недовольства населения. Тогда он пообещал, что мнение людей будет учитываться. Вот только по истечении полугода история повторилась.

А воз и ныне там?

Конфликт разгорелся с новой силой на днях – на традиционной встрече акима района с населением. Люди не захотели слушать отчет Рената Курмамбаева об итогах года и достижениях района, а вновь подняли тему злосчастного свинокомплекса.





Фото: Zakon.kz/Кира Мороз





"Весь народ против. Мы даже слышали о том, что людям уже и деньги предлагали, не знаю, правда или нет, кому-то 50 тыс. дали, кому-то трактор купили…". Житель села Бурсак Заур Бутабаев

Его земляк – историк Кайрат Зарыпхан – тоже против строительства свинокомплекса. Его больше возмущает, что никто не прислушивается к мнению населения, 95% которого против строительства.

"Понимаете, конкретно в этих селах проживают в основном мусульмане, но дело не только в особом, так скажем, отношении к свиньям и свинине. Здесь у нас расположены зираты (могилы). Еще и поэтому люди считают оскорблением, что на земле, где покоятся их предки, власти планируют разрешить строительство свиноводческого комплекса. Это оскорбляет наши национальные чувства, наш менталитет". Кайрат Зарыпхан

Местные органы власти о чувствах не спорят, они ссылаются на закон. Если нарушений нет, то строить можно, уверен аким района Ренат Курмамбаев.

"Этот вопрос мы тоже обсуждаем с инвесторами, возможно, если санитарная зона будет нарушена, если нарушение законодательства есть, участок под строительство будет пересмотрен". Ренат Курмамбаев

Сразу после встречи сельчане устроили очередную импровизированную акцию протеста на улице с самодельными плакатами.

Чтоб свинью не подложили

Позиция каждой из сторон в ситуации понятна. Чиновников привлекают инвестиции, а свинокомплекс, по обещаниям бизнесменов, может приносить порядка 20 млн в местный бюджет. Представитель предприятия убеждает людей, что подобные комплексы не строят далеко от населенных пунктов – как минимум нужны рабочие руки и уже проведенные коммуникации.

"Они возводятся там, где есть высококвалифицированные кадры. Именно поэтому предприятие должно размещаться, как минимум, рядом с городом. Это промышленная зона, это территория, на которой есть точки энергоприсоединения и хозфекальная канализация. И потом, отходы будут находиться в закрытых емкостях на территории комплекса. И из них закрытым же способом будут откачиваться и вывозиться в места утилизации". Андрей Чистюхин

Людей же волнует возможное негативное влияние отходов свинокомплекса на окружающую среду. За примером им, к сожалению, далеко идти не приходится.

Свиноферма на окраине Усть-Каменогорска на протяжении нескольких десятилетий в буквальном смысле отравляла жизнь жителей как пригорода, так и сразу двух поселков – Степного и Ушановского, расположенных около свинарника.

Отходами жизнедеятельности свиней настолько пропитались земля и вода, что ничего не росло в огородах, а воду приходилось привозить из города, поскольку местной даже стирать было невозможно из-за запаха.

Именно поэтому решительно настроенные жители сел Бурсак и Мырзат уверяют, что рабочие места и благоустройство населенных пунктов такой ценой им не нужны.

Кира Мороз