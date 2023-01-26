Даниал Ахметов пригрозил уволить акима Усть-Каменогорска за незаконное строительство

Глава региона недоволен нарушениями, выявленными в деятельности застройщиков коммерческого жилья в Усть-Каменогорске, и дал месяц на их исправление, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области Инна Валл на совещании в акимате региона, застройщики нарушили закон "О долевом участии в жилищном строительстве", использовав средства людей в процессе возведения домов, более того – даже в соцсетях размещали объявления о возможности бронирования квартир при условии внесения оплаты за жилплощадь.



"Застройщики допустили незаконную деятельность, воспользовавшись тем, что не все граждане знают Закон РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Под видом долевого строительства заключали договоры о бронировании, получая с вкладчиков первоначальный взнос. Между тем такого типа сделки в действующем законодательстве вообще не предусмотрено", – сообщила Инна Валл.

Как выяснилось, на данный момент только в Усть-Каменогорске 23 застройщика возводят 28 многоэтажных домов с применением прямого бронирования квартир. По словам Инны Валл, в этих случаях усматриваются признаки долевого строительства без получения соответствующего разрешения.

Кроме этого, многие из застройщиков сорвали срок сдачи объектов, продлив его на время от нескольких месяцев до года, как, например, ТОО "Дайнека", которое вместо декабря 2022 года теперь планирует сдать объект 31 декабря 2023 года.

"Эти ваши действия противоречат закону. В случае, если строительство не будет завершено вовремя, возмущенные вкладчики придут не к вам, а в этот акимат. Главное – прекратить незаконное изъятие денег у граждан. Исправьте это за короткое время", – сказал Даниал Ахметов.

По его словам, это ведет к потере средств населения и не дает никаких гарантий, что люди в результате получат жилье.

"Вы должны принять все меры, чтобы строительство было прекращено, Жаксылык Омар (аким города Усть-Каменогорска), разбирайтесь. И вы будете привлекаться к ответственности, и строители. Если вы не примете меры, то я приму меры и к вам, и к ГАСКу. Более того, я, в отличие от других органов, буду предельно прост, я вас сниму с работы, если не будут приняты меры в ближайшее время", – заявил Даниал Ахметов.

На исправление всех проблем и недоработок в строительной сфере акиму выделили месяц.

Кира Мороз