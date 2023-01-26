Маулен Ашимбаев высказался о переизбрании спикером Сената

Фото: senate.parlam.kz

Маулен Ашимбаев переизбран спикером Сената. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное президентом, коллегами и казахстанцами в целом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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