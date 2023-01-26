Маулен Ашимбаев высказался о переизбрании спикером Сената
Фото: senate.parlam.kz
Маулен Ашимбаев переизбран спикером Сената. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное президентом, коллегами и казахстанцами в целом, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Маулен Ашимбаев напомнил, что в заседании Сената принял участие президент Касым-Жомарт Токаев.
"Согласно Конституции он предложил мою кандидатуру на должность спикера Палаты и тем самым выразил мне большое доверие. Для меня это большая ответственность. Вы поддержали предложение главы государства. Благодарю вас за это. Хочу отметить, что приложу все силы для того, чтобы оправдать доверие президента и народа". Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев
Далее по процедуре присягу принесли новоизбранные и впервые назначенные депутаты Сената.
16 января в ЦИКе озвучили предварительные итоги выборов в Сенат.
24 января глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал три указа - о прекращении полномочий депутатов Сената Парламента Казахстана и назначении новых сенаторов.
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