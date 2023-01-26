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Законодательство РК

Замначальника одной из колоний Алматинской области освобожден от должности

Замначальника одной из колоний Алматинской области освобожден от должности Фото: Zakon.kz
От занимаемой должности освободили заместителя начальника одной из колоний Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что в январе в социальных сетях появилась информация о якобы незаконных свиданиях в колонии Алматинской области. После этого Департамент УИС провел служебное расследование.

В ходе проверки установлено, что родственники одного из осужденных обратились с жалобой в администрацию учреждения.

"Обвиняя сотрудников колонии в неправомерных действиях, родственники осужденных угрожали обращением в СМИ. В нарушение действующего законодательства заместитель начальника учреждения отдал распоряжение показать осужденного через решетку КПП приехавшим в колонию родственникам".Пресс-служба ДУИС по Алматинской области

В последующем, как сказано в сообщении, данная ситуация была преподнесена представителям СМИ, как незаконное свидание с коррупционной составляющей.

"Аналогично и по другим фактам, продемонстрированным на видеозаписях, где имеется нарушение действующих инструкций, коррупционных составляющих в ходе служебного расследования не выявлено".Пресс-служба ДУИС по Алматинской области

Вместе с тем по результатам служебного расследования заместитель начальника учреждения освобожден от занимаемой должности за допущенные нарушения.

Кроме того, ряд других сотрудников, в том числе руководитель учреждения, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника колонии в Алматинской области попал под следствие. Отмечалось, что досудебное расследование начато по части 2-1 статьи 361 УК РК ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное сотрудником правоохранительного органа"). 

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