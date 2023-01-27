Сказка – ложь: как массовая культура романтизирует нездоровые отношения

Несмотря на неистощимую популярность сюжетов о принцессах из захолустья и с готовностью подставляющих им сильное плечо – и кошелек – принцах, порой стоит отказаться от поисков сказки в реальной жизни. Zakon.kz рассказывает, какие модели отношений лучше оставить сценаристам сериалов.

Первая встреча с каноничными дамами в беде и их рыцарями в сияющих доспехах случается еще в раннем детстве. В дальнейшем уже знакомые персонажи адаптируются к потребляемому нами контенту, ловко меняя кринолины на бренды, белых коней – на иномарки, а злых драконов – на "проблемы в бизнесе". С оберткой все ясно.

А вот наполнение, по словам психолога кризисного центра "Жан-Сая" Салтанат Маусеитовой, за реалиями современности поспевать не торопится.

"Возможно, раньше восприятие мужчины как агрессивного завоевателя, а женщины, как его прекрасной спутницы, и было актуальным, но сейчас пора принять, что это устарело. Нам не приходится защищать жилища от хищников и охотиться, женщины больше не нуждаются в полном обеспечении – они могут самореализоваться, построить карьеру". Салтанат Маусеитова

Тем не менее свои "красавицы" да "чудовища" есть и в наши дни. И их случайная встреча друг с другом – только цветочки, пусть и аленькие. Отравленные яблочки будут впереди.

Тень героя

Как бы ни было дорого внимание, обойтись оно может еще дороже. Посему, если общение только завязалось, но нового знакомого уже "слишком много", это повод не разомлеть, а насторожиться.

"Для людей естественно сближаться друг с другом постепенно. Но находятся те, кто стремится заполнить пространство сразу, быстро, взять крепость штурмом. Да, они заваливают потенциального партнера подарками, требуют ежедневных свиданий и чуть ли не в первую встречу ведут в ЗАГС. Но стоит за этим не сумасшедшая киношная любовь, а банальное нарушение личных границ, свойственное абьюзерам. Основная их задача – захватить власть над человеком, хотя подано это будет, разумеется, под соусом неравнодушия", – объясняет специалист.

Вот так излишне заботливый друг, провожающий аж до двери, названивающий по 15 раз на дню и будто жаждущий забороть силой своего чувства проклятие вашего одиночества, может оказаться – вдруг. Того и гляди, запрет в самой высокой башне.

Утомленные башней

Кстати, о ней. Перспектива просидеть всю жизнь под охраной дракона, как ни странно, пугает далеко не всех. Ключевое ведь слово – под охраной. В домике. И никакой тебе "взрослой" ответственности, необходимости сталкиваться с вызовами внешнего мира и решать проблемы – со всем разберется кто-нибудь еще.

Вспомните хотя бы длинноволосую Рапунцель, за 18 лет заточения так и не догадавшуюся спуститься при помощи собственной косы или веревки из простыней. Или Золушку, терпевшую издевательства мачехи до тех пор, пока принц не восхитился миниатюрностью ее ступни. Обе барышни, прояви они толику изобретательности, могли выпутаться и сами, но упрямо ждали спасителя.

"Это детская инфантильная позиция, попытка переложить груз ответственности за собственную жизнь на других – родителей, партнеров. Такие люди всегда жертвы – их нужно пожалеть, понять, выручить, повести за ручку. Тиранов это более чем устраивает, ведь контролировать такого человека, манипулировать им гораздо легче. Они готовы обеспечивать жертву финансово, баловать, разбираться со всеми бытовыми вопросами, закупать продукты – чем реже партнер выходит из дома, тем лучше. Однако плата за удобство окажется высока: с течением времени изначально неадаптированная личность будет становиться все более беспомощной, ведомой и зависимой от своего "надзирателя". Салтанат Маусеитова

Вот такое уродливое нутро психологического насилия с последующей деградацией, спрятавшееся за картинкой идеальной, с точки зрения многих, семьи. Но какая разница, насколько атрофированы крылья у птицы, если ее клетка – золотая?

Механизм порабощения

Как уже было сказано, фраза "задушить заботой" как нельзя лучше описывает типичное поведение абьюзера в отношении выбранной им цели. По крайней мере, на первых порах.

Добавим в этот черный список и расхожее выражение "приревновать к столбу". Ведь тиран в своем собственничестве доходит порой до анекдотичности, предъявляя претензии к паре даже за случайные взгляды на прохожих.

Из манипуляций в арсенале "волка" в наряде доброй бабушки – эмоциональные качели, на которых психически здорового человека немедленно укачало бы до тошноты, давление на чувство стыда и вины. Не чурается он и газлайтинга, обесценивания достижений своей "красной шапки", попыток минимизировать ее контакты с друзьями и родней, а порой – жесткой критики, откровенных оскорблений.

Даже если вас уговаривают отказаться от построения карьеры, обещая бросить к ногам все блага мира, не спешите радостно садиться на диван. Чем меньше людей окружает жертву, чем важнее в ее глазах фигура обидчика, тем туже затягивается петля. Да и помочь в случае обрыва социальных контактов будет совсем некому – так и останетесь немой Русалочкой, пожертвовавшей хвостом и родной гаванью ради перспективы расчесывать волосы серебряной вилкой.

"Вас оскорбили – вы справедливо обиделись. Перед вами извинятся, но даже здесь намекнут на ваше рыльце в пушку. "Я так себя повел из-за твоего поступка!". Ссоры и грубость сменятся "медовым месяцем". Может показаться, что отношения устаканились. Но явление это временное, циклы психологического насилия".

Страшнее то, что в случае неэффективности психологического, экономического насилия, при попытке птички выпорхнуть на свободу, в ход может пойти уже физическое воздействие, а то и шантаж суицидом – домашний тиран не отступится от вожделенных полномочий.

Снежная королева

Лицо женского абьюза, утверждает спикер, несколько отличается от мужского. Да, дамы тоже могут быть навязчивыми, контролировать и устраивать истерики по поводу и без, но обычно выбирают другие рычаги воздействия. Например, "игру в молчанку". Принцип следующий: как что не по душе, самопровозглашенное величество начинает отстраняться, изо всех сил демонстрировать эмоциональную холодность и равнодушие, изводить игнором. Правда, если ей "не повезло" наткнуться на партнера с надежным типом привязанности, представление рано или поздно закончится спасительным бегством последнего. Хотя зачастую пассивная агрессия позволяет буквально вить веревки из того, на ком практикуется, – тут уж хоть слово "вечность" изо льда, хоть путевка на курорт, лишь бы "снежная королева" наконец оттаяла.

Иллюзорный мир

Но вернемся к массовой культуре. Надежный – читать как "здоровый" – тип привязанности ее мало привлекает, и это логично: кому интересен сюжет из серии "все было хорошо – и осталось так же". Тем более что несущий денежный поток рецепт бестселлера давно найден. Берем персонажа с тревожностью, одариваем его противоречивыми чувствами к недоступному, все время "убегающему" визави – готово, мы уже переживаем за их отношения больше, чем за свои.

Почему? Потому что увиденное заставляет нас эмоционировать, задевает наши собственные травмы и триггеры, гладит "по шерстке" свойственный многим невротизм. А оправдать отталкивающее поведение героев помогает набивший оскомину сценарный ход – "не злые они, просто травма". Несчастное детство, равнодушная мать, предательство близкого человека, издевательства со стороны сверстников в подростковом периоде – нужное подчеркнуть. А то и всыпать в любовный котел все специи разом, чтоб жалостливее было.

Как подчеркнула психолог, в жизни месть всему миру вокруг за застарелые обиды тоже нередка. Однако спасать обиженного, как бы на сей подвиг не вдохновляли популярные романы, все-таки задача квалифицированных специалистов.

Вместе с тем сказки на разный лад и возраст имеют право на существование – в рамках развлечения, а не методички, естественно. Перед просмотром, прочтением не забудьте вооружиться "волшебной палочкой" здравого смысла. И пофантазировать о том, что с нестабильным союзом могло бы происходить в перерыве между "поженились" и "умерли в один день".