Жанболату Мамаю снова предъявили обвинение в организации массовых январских беспорядков в Алматы

26 января в Бостандыкском районном суде №2 города Алматы продолжается рассмотрение дела в отношении лидера незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая. Подсудимого вновь обвиняют в организации массовых беспорядков во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

Ранее Жанболату Мамаю были предъявлены обвинения в "распространении заведомо ложной информации", "оскорблении представителя власти" и "нарушении порядка организации и проведения мирных собраний". Теперь ему снова инкриминируют организацию массовых беспорядков во время январских событий. Ранее эту статью переквалифицировали в организацию незаконного митинга.

В начале заседания адвокат подсудимого Мамая Ернар Кенжебаев заявил, что они не получали обвинительный акт и не имели возможности ознакомиться с содержанием документа.

Фото: Zakon.kz

Гособвинитель Еркин Баймагамбетов зачитал судебный документ с новыми обвинениями во время видеотрансляции заседания в Zoom.

"Новый обвинительный акт датирован 26 января 2023 года. Мамай Жамболат Мамайулы, 15.06.1988 г.р., уроженец Алматы, несудимый, совершил уголовное правонарушение против порядка управления общественной безопасности и общественного порядка на территории города Алматы при следующих обстоятельствах…", – начал свое выступление прокурор Еркин Баймагамбетов, зачитывая документ, перечисляя все противоправные действия участников январских беспорядков.

Из обвинительного акта следует, что Жанболат Мамай агитировал людей к участию в митингах, призывая тысячи единомышленников выйти на акцию протеста. А также, что он распространял заведомо ложную информацию с использованием СМИ и в соцсетях.

"Жанболат Мамай совершил тяжкое уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 272 ч.1 УК, при следующих обстоятельствах: 2 января 2022 г. лидер незарегистрированной партии "Демократическая партия Казахстана" посредством соцсети Facebook через свои аккаунты "Zhanbolat Mamay" и "Жанболат Мамай онлайн" выложил видеообращения о прохождении митинга в Жанаозене против повышения цен на газ. Несмотря на требования Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан", 3 января 2022 г. Мамай, продолжая свою деятельность и используя свои страницы в социальной сети, с целью поддержки Жанаозена призвал всех граждан собраться в 14:00 на площади Республики", – говорится в судебном приговоре.

Уточняется, что, используя социальную напряженность в Мангистауской области, вызванную повышением цен на газ, с целью пропаганды своей партии и себя как личности, для расширения своей аудитории, вместе со сподвижниками 3 января 2022 года находился на площади Республики. Используя громкоговоритель, выражал свою позицию по поддержке протестов в Жанаозене.

Как отметили в суде, обвиняемый, не добившись должного результата посредством призывов, организовал шествие по ул. Сатпаева, пр. Назарбаева и пр. Абая, агитируя жителей на присоединение к митингу в поддержку жанаозеновцев.

"Жанболат Мамай, не получив должную поддержку жителей от призывов в соцсети, шествия в центральной части города, понимая социальную напряженность, принимая этот факт, как шанс использовать в свою пользу, принял решение об организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", – говорится в документе.

Еркин Баймагамбетов детально описал случаи применения насилия в отношении сотрудников полиции, военных, медработников и пожарных. По словам прокурора, участники январских событий избивали и наносили увечья, часто угрожающие жизни людей, а также крушили автотранспорт, переворачивая и поджигая его. Следствие установило, что имелись случаи нападения на торговые центры и другие магазины, общественные здания, также преступники штурмовали отделы и департаменты полиции.

Прокурор детально описал хронологию событий 4-7 января, происходящих в разных частях города Алматы, во время которых пострадали правоохранители, СОБР и военнослужащие. По словам гособвинения, протестующие переворачивали и поджигали машины представителей власти, забрасывали их камнями и брусчаткой, избивали полицейских арматурой, палками, применяя приемы единоборств и огнестрельное оружие, оказывая активное сопротивление властям. В результате стражи порядка получили серьезные травмы, часто опасные для жизни.

"Жанболат Мамай, осуществляя свой преступный план, направленный на организацию массовых беспорядков, понимая, что при этом будет парализована работа органов государственной власти и управления, что сможет привести к масштабным нарушениям общественного порядка, поставить под угрозу безопасность, нанести серьезный экономический ущерб государству, обществу, желая наступления этих последствий, используя свои страницы в соцсети, а также посредством видеохостинга в Youtube с канала "Демократический Казахстан", активно призывал жителей города собраться 4 января 2022 года перед ледовым дворцом "Алматы Арена" в 18.00".

Кроме того, установлено, что подсудимый во время организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, действовал с целью сбора толпы людей.

"С целью вызова социальной напряженности, возникновения у собравшихся негативного, критического отношения к существующей власти, правоохранительным органам, формирования мнения о том, что власть не прислушивается к народу и мнения о необходимости смены власти, а также побуждения к участию в протестах, указал, что Казахстану нужны справедливое правительство, справедливое открытое голосование, политическая реформа, политические изменения. Что в Казахстане не прошло ни одного справедливого и открытого голосования и выдвинул требования о роспуске Парламента, о проведении открытого, справедливого голосования, регистрации политических партий, о роспуске Совета Безопасности", – говорится в обвинительном акте.

Для доказательства вины Жанболата Мамая в совершении вменяемых ему преступлений в ходе следствия проведены экспертизы с помощью политологического исследования специалиста-политолога Акбаровой Р.А., протоколом допроса свидетелей, путем оценки сведений о телефонных переговорах и видеозаписей, заключения судебной психолого-филологической и судебной видеофонографической экспертизы.

Таким образом, с предъявлением нового обвинения Мамаю может грозить лишение свободы сроком от четырех до десяти лет.

В конце февраля Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. После административного ареста он не вышел на свободу, так как стал подозреваемым по двум статьям УК РК – "о распространении заведомо ложной информации" и "об оскорблении представителей власти".

В июне ему предъявили дополнительные обвинения в "организации массовых беспорядков" и в "распространении ложной информации". Арест лидеру партии продлевали два раза. В итоге 2 ноября 2022 года его выпустили из СИЗО и сейчас подсудимый находится под домашним арестом.