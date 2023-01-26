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Казахстанские боксеры завоевали еще две золотые медали на молодежном ЧА-2023

Бокс Финал ЧА-2023 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Нурсултан Алтынбек и Махмуд Сабырхан стали чемпионами Азии по боксу в возрастной категории до 22 лет в Таиланде. Им не было равных в весовых категориях 54 и 57 кг, сообщает Zakon.kz.

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Нурсултан Алтынбек (54 кг) в финальной схватке азиатского первенства не оставил шансов филиппинцу Флинту Джара, победив его уверенно со счетом 5:0.


Далее "золото" в весовой категории до 57 килограммов разыграли Махмуд Сабырхан и хозяин ринга Саравут Суктхет. Казахстанец победил местного боксера с явным преимуществом. 


К данной минуте казахстанские боксеры на этих соревнованиях положили в свою копилку пять наград высшего достоинства, две из них – в активе наших девушек Жасмин Кизатовой и Гульсаи Ержан.  

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