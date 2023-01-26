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Законодательство РК

Казахстанские медизделия не нужно будет регистрировать в рамках ЕАЭС

Казахстан медицинские изделия правила законы Фото: pixabay
На пленарном заседании Сената Парламента РК 26 января депутаты одобрили поправки в два ратификационных соглашения по обращению медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя законопроект РК "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медизделий (изделий медназначения и медтехники) в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года" и второй документ с аналогичным наименованием, министр здравоохранения Ажар Гиният напомнила, что регулирование обращения медизделий в ЕАЭС осуществляется в соответствии с договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и соглашением о единых принципах и правилах обращения медизделий в рамках ЕАЭС от 23 декабря 2014 года, которое вступило в силу с 12 февраля 2016 года.

"На сегодня советом Евразийской экономической комиссии одобрено 4 протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медизделий в рамках ЕАЭС. На ваше обсуждение вносятся протокол №1 и №2 с целью ратификации. Вместе с тем, два остальных протокола находятся на этапах внутригосударственного согласования и подписания". Ажар Гиният

По ее словам, рассматриваемый проект ратификации протокол №1 позволит медизделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории РК, без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС. 

"По национальному законодательству зарегистрировано около 10 тысяч медизделий, по которым отсутствует необходимость повторной регистрации в рамках ЕАЭС. Рассматриваемый проект ратификации протокола № 2 позволит продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2022 года и регистрировать новые медизделия по национальному законодательству. Необходимо отметить, что мера по продлению срока национальной регистрации медизделий до конца 2022 года не являлась достаточной для полной готовности производителей медизделий государств-членов ЕАЭС". Ажар Гиният

В связи с чем, как она добавила, совместно с бизнес-сообществом, в том числе отечественными производителями медизделий, инициирован протокол №4, который позволяет продлить национальную регистрацию до 31 декабря 2025 года. 

"Предложения, изложенные в вышеуказанных протоколах, были обсуждены на рабочих группах на уровне экспертов пяти государств-членов ЕАЭС, далее рассмотрены и поддержаны Коллегией и Советом Евразийской экономической комиссии. Протокол №1 и №2 обсуждены и согласованы с заинтересованными госорганами, общественными организациями". Ажар Гиният

После рассмотрения депутаты ратифицировали оба протокола. Таким образом, поправки в соглашения приняты и направляются на подпись главе государства.

В апреле 2022 года пресс-служба Евразийской экономической комиссии сообщала, что с 1 января 2022 года медизделия будут регистрироваться только по правилам Евразийского экономического союза.

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