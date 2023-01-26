Курс доллара почти не изменился на торгах и снизился в обменниках

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,37 тенге, снизившись еще на 0,03 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по остальным валютам не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 502,06 тенге, рубля – 6,7 тенге, китайского юаня – 68,03 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,5-464 тенге, евро – по 499-504 тенге, российские рубли – по 6,35-6,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть изменились незначительно на торгов 26 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась 0,1% и составила 86,03 долларов за баррель.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,14%, до 80,66 долларов за баррель.