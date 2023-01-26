Смаилов в очередной раз отчитал Мусина

Премьер-министр РК Алихан Смаилов сделал замечание главе МЦРИАП за плохое качество интернета в Казахстане и потребовал решить проблему, передает корреспондент Zakon.kz.

На коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что с интернетом в Казахстане проблемы.



"Багдат Батырбекович (Мусин, глава МЦРИАП – Прим. ред.), вы сами видите сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечения мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать". Премьер-министр Алихан Смаилов

Он напомнил, что по поручению главы государства качественными сотовой связью и интернетом должны быть обеспечены все города и райцентры, а также республиканские и основные областные автодороги.

Министерству цифрового развития необходимо провести анализ имеющегося покрытия сотовой связью и интернетом.

"Меры должны быть приняты в рамках разрабатываемого нацпроекта "Доступный интернет". Вместе с этим продолжается работа по внедрению мобильной связи 5G, которой планируется охватить в первую очередь, города республиканского значения и областные центры. Соответствующая работа должна быть завершена в 2027 году". Премьер-министр Алихан Смаилов

Также премьер поручил повысить требования к качеству связи стандартов 3G и 4G в регионах.

В сентябре 2022 года Смаилов уже поручал Мусину решить вопрос с плохим интернетом.

Тогда премьер заявил, что "в целом есть вопросы к качеству предоставления интернета. Не говоря об отдаленных населенных пунктах, даже в наших крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству. Жалоб от населения поступает много".