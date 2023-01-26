В Казахстане создадут Нацсовет по науке и технологиям

26 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на официальном сайте Акорды, создание Совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Казахстана.

"Указом утверждены Положение и состав Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан. В него включены академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание", — говорится в сообщении.

Кроме того, в указе сказано, что в числе членов совета лауреат Нобелевской премии профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также наши соотечественники, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира.

Вместе с тем в состав вошли члены правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.

"Широкое представительство в Национальном совете ведущих отечественных и зарубежных ученых позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки", — сказано в заключении.

В начале 2023 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о мерах, которые помогут повысить статус ученых в Казахстане.