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Полицейский на повышенных тонах разъяснил правила легализации авто в ЦОНе

полиция Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео, на котором один из посетителей подошел к сотруднику полиции в автоЦоне и переспросил его по поводу легализации своего автомобиля марки "Лексус", ввезенного из Армении. Тот эмоционально разъяснил подробно правила, сообщает Zakon.kz.

Cотрудник полиции несколько раз подробно разъяснил мужчине о том, что для прохождения легализации автотранспорт необходимо снять с учета другого государства. Он на повышенных тонах ознакомил посетителя с соответствующими приказами и документами. 

"С сотрудником полиции проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдать нормы этики и поведения при общении с гражданами", - рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.

Инцидент на видео произошел 24 января в здании Специализированного Центра обслуживания населения в Сайрамском районе Туркестанской области.

23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей.



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