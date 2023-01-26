Полицейский на повышенных тонах разъяснил правила легализации авто в ЦОНе
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось видео, на котором один из посетителей подошел к сотруднику полиции в автоЦоне и переспросил его по поводу легализации своего автомобиля марки "Лексус", ввезенного из Армении. Тот эмоционально разъяснил подробно правила, сообщает Zakon.kz.
Cотрудник полиции несколько раз подробно разъяснил мужчине о том, что для прохождения легализации автотранспорт необходимо снять с учета другого государства. Он на повышенных тонах ознакомил посетителя с соответствующими приказами и документами.
"С сотрудником полиции проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдать нормы этики и поведения при общении с гражданами", - рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.
Инцидент на видео произошел 24 января в здании Специализированного Центра обслуживания населения в Сайрамском районе Туркестанской области.
23 января 2023 года в Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей.
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