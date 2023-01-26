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По инициативе Казахстана Совет ЕЭК выработает требования к детским игрушкам

По инициативе Казахстане Совет ЕЭК выработает требования к детским игрушкам Фото: pixabay
25 января текущего года в Москве страны-участницы Евразийского экономического союза договорились выработать требования к игрушкам, которые могут негативно повлиять на психическое развитие здоровья детей, сообщает Zakon.kz.

Предложение о вводе требований "психолого-педагогической безопасности" обусловлено тем, что рынок сегодня заполонен самыми разными игрушками, нередко устрашающего вида, с признаками насилия, гибридного вида и т.д. По мнению некоторых психологов, такие "страшные" игрушки провоцируют игровые сюжеты, связанные с насилием и агрессией, говорится в сообщении МТИ РК.

Действующим техрегламентом на игрушки установлены требования только к материалам по токсиколого-гигиеническим и микробиологическим показателям, физическим и механическим, химическим и электрическим свойствам, радиационной безопасности. Таким образом, изъять с рынка "страшные" игрушки не представляется возможным.

По мнению казахстанской стороны, озвученной на заседании, для рассмотрения этого вопроса необходимы стандарты, устанавливающие критерии определения негативного влияния игрушек на ребенка.


"Важность формирования физического и психического здоровья детей не ставится под сомнение. Казахстан еще в 2015 году инициировал внесение изменений в техрегламент для проведения психолого-педагогической экспертизы игрушек. Тогда документ не был поддержан из-за отсутствия стандарта определения критериев негативного влияния подобных игрушек на психику ребенка и необходимости проведения научных исследований", — заявила на Совете ЕЭК вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, сегодня рынок уже заполнен игрушками самых разных видов. Поэтому предлагается разработать стандарт определения критериев негативного воздействия игрушек на психику ребенка и уже после внести предложения по изменению действующих техрегламентов для проработки на уровне стран Евразийского союза в соответствующем порядке.

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