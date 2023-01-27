47 нелегальных таксистов в Казахстане привлекли к ответственности за приставание
Об этом рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции на транспорте Даулет Молдаханов.
В качестве последнего примера, он привел ситуацию, когда в ходе рейда сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Астаны был задержан 29-летний житель столицы, который в терминале назойливо приставал к прибывающим пассажирам, предлагая услуги частного извоза. Мужчина игнорировал неоднократное предупреждение и когда его доставили в комнату полиции, попытался сбежать.
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Транспортная полиция напоминает, что за первое административное правонарушение за приставание в общественных местах влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тг).