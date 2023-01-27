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Более двух тысяч дорожных рабочих убирают снег в Астане

Более двух тысяч дорожных рабочих убирают снег в Астане Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Коммунальные службы столицы продолжают бесперебойную работу в усиленном режиме. С начала зимнего периода из города вывезли более 2,6 млн кубометров снега, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, с утра 26 января в снегоуборочных работах в столице задействованы свыше двух тысяч дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.

В ночь с 25 на 26 января из столицы на снежные полигоны вывезли более 16 тысяч кубометров снега или 1 274 рейса.

Всего с начала зимнего периода из Астаны вывезли более 2,6 миллионов кубометров снега, что равно объему свыше 212 тысяч большегрузов.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 января в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. В целях безопасного передвижения горожан и устранения гололедицы улицы, тротуары, дороги посыпают пескосоляной смесью.

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