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По обвинению в мошенничестве задержан бывший вице-премьер Кыргызстана

По обвинению в мошенничестве задержан бывший вице-премьер Кыргызстана Фото: gov.kg
Бывший вице-премьер Кыргызстана Жениш Разаков задержан по подозрению в причастности к мошенничеству и злоупотреблению должностным положением, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

В сообщении говорится, что в конце сентября 2022 года в Следственную службу МВД обратился гражданин Б. А. с заявлением о принятии мер в связи с противоправными действиями гражданина, ранее занимавшего руководящую должность.

Осенью 2017 года бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков войдя в доверие, пользуясь своим должностным положением, под видом осуществления предпринимательской деятельностью завладел денежными средствами в сумме 1 000 000 долларов США. На основании собранных материалов в начале октября 2022 года Следственной службой МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 ч.4 "Мошенничество" УК Кыргызской Республики. Пресс-служба МВД КР

24 января Жениша Разакова задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. 26 января ему предъявили обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностным положением. Жениша Разакова заключили по стражу СИЗО-1 до 24 февраля.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Жениш Разаков работал вице-премьером правительства республики в 2018-2020 годах. До этого он также являлся полномочным представителем кабмина в Баткенской области республики (2012-2016 годы) и секретарем Совета безопасности (2017 год).

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