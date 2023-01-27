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Министр энергетики обсудил строительство АЭС с французскими поставщиками ядерных технологий

Министр энергетики обсудил строительство АЭС с французскими поставщиками ядерных технологий Фото: pixabay
26 января Болат Акчулаков встретился со старшим вице-президентом по развитию новых международных атомных проектов французской компании Électricité de France (EDF) Вакис Рамани, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили вопросы развития двухстороннего сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, сообщает пресс-служба минэнерго. В числе прочего министр обсудил с Рамани предлагаемый французской стороной реактор EPR-1200 для первой АЭС в Казахстане.

"Франция обладает полным циклом производства ядерного топлива. В 2021 году в г. Усть-Каменогорске запущен завод "Ульба-ТВС" по производству готового ядерного топлива для АЭС Китая по французской технологии Framatome".Пресс-служба минэнерго.

Казахстан рассматривает четырех потенциальных поставщиков ядерных технологий для намеченного строительства АЭС: китайская CNNC, российская ГК "Росатом", французская EDF и южно-корейская KHNP.

В феврале прошлого года эксперты в области энергетики обсудили строительство АЭС в Казахстане. Они назвали основные причины необходимости атомной станции в стране.

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