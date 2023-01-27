Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана

По сообщениям синоптиков неблагоприятные погодные условия 27 января ожидаются на большей территории страны, сообщает Zakon.kz.

В Астане будет ветер до 20 м/с и низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, ветер с порывами до 23 м/с.

Сильный ветер, временами с порывами до 28 м/с ожидается в Жетысуской области.

В Абайской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях синоптики обещают низовую метель и ветер с порывами до 20 м/с. Ночью ветер усилится до 25 м/с.

В Павлодарской области будет низовая метель, ветер до 20 м/с.

В Кызылординской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман.



