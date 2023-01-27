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Казахстан планирует увеличить товарооброт с Ираном

Казахстан планирует увеличить товарооброт с Ираном Фото: пресс-служба премьер-министра
27 января прошла встреча премьер-министра Алихана Смаилова и министра сельского хозяйства Ирана Сейед Джавад Садати Неджада, сообщает Zakon.kz.
"Особо перспективным видится наращивание оборота по сельхозпродукции, доля которой во взаимной торговле составляет почти 80%. У наших стран имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд".Алихан Смаилов

Сейед Джавад Садати Неджад отметил важность дальнейшего развития железнодорожной сети и морской инфраструктуры для наращивания объемов торговли и грузоперевозок, а также заявил о готовности Ирана расширять поставки цитрусовой продукции в Казахстан.

В июне прошлого года во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Иран министрами сельского хозяйства двух государств был подписан меморандум о поставке зерновых культур в ИРИ в объеме 1 млн тон.

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