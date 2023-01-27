В горах Тарбагатая краснокнижных архаров сняли на видео

Архаров сняли на видео в национальном парке "Тарбагатай". Ролик опубликован на странице Instagram заповедника 27 января, сообщает Zakon.kz.

Специалист отдела охраны природных комплексов и объектов отметил, что во время объезда территории в любое время года всегда выпадает шанс понаблюдать за дикими животными вживую.









"Благодаря проведению охранных мероприятий горные бараны практически не обращают внимания на присутствие человека, лишь иногда перемещаются на небольшое расстояние, откуда продолжают спокойно наблюдать за "гостями", – сказано в сообщении.

Также отмечено, что в 2023 году из-за выпадения обильных осадков рацион архаров довольно скудный.

"Но, несмотря на это, горные копытные чувствуют себя неплохо, численность архара продолжает расти", – заключили в отделе.

Казахстанский архар, или казахстанский горный баран – подвид архара, представитель семейства полорогих. Занесен в Красную книгу Казахстана.

20 октября 2022 года краснокнижный архар попал на видео в Баянауле.