При добровольном возврате активов из-за рубежа главное – не навредить – эксперты

Эксперты советуют готовиться к затяжным юридическим процессам, но отмечают, что поскольку механизм возврата средств предусматривает добровольные инициативы, здесь главное – не навредить, сообщает Zakon.kz.

25 января стало известно, что на подходе закон о возврате государству незаконно выведенных активов. Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике, где был рассмотрен проект законодательного акта.



"Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными президентом задачами. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и пр.", – сообщила пресс-служба премьер-министра.

По результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае, если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства. Их планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана. Пока же минюст продолжит дорабатывать законопроект с учетом мнений и замечаний, высказанных участниками совещания.

Точка зрения экономистов: принцип – не навреди

"За эти годы выведен значительный объем активов. Предполагаю, что большая доля – незаконно. Речь идет о сотнях миллиардов долларов США. Вернуть их вполне возможно, и в условиях непростой ситуации в стране это могло бы стать поддержкой для экономики. Как будет осуществляться процесс? В свое время была амнистия, но на добровольной основе вернулись лишь небольшие средства. Наверное, будет такой механизм применяться и далее, но практику принуждения, видимо, внедрят. Тем более в этом направлении властями сделаны определенные шаги. Даже отменены привилегии первого президента. Что может подразумевать следующие действия в отношении одного лица, семьи, некоего клана. Но все это непросто, может затянуться на годы. Ведь большое значение имеют юридические аспекты, в том числе, во взаимодействии между странами. Однако заниматься нужно, ведь возврат незаконно выведенных активов – это право государства", – говорит экономист Ерлан Ибрагим.

Экономист Алмас Чукин считает, что законодатели должны постараться, чтобы не "перегнуть палку".

"Насколько я понял, будет создан список граждан, которые не совсем понятно как стали владельцами того или иного имущества. Им дадут возможность объясниться. И если они не смогут, меры будут предприниматься. Активы, это не всегда деньги, но и предприятия. Вот у нас в стране много принадлежит определенным кланам, семьям. В этом риск для экономики. Я не берусь лично судить, что и как надо делать, но знаю, что в стандартной экономике первый принцип – не навреди! Например, какое-то предприятие имеет долги перед банком, и если с предприятием что-то не так будет, то банк пострадает, значит, и его депозиторы, потребуется помощь бюджета, как у нас бывает. Но иногда и слухами можно бизнес разорить. Поэтому, что касается закона, то он должен предусматривать не только предъявление обвинений, но и возможность защитить собственность. Да, в конечном итоге главным инструментом остается суд, и это правильно. Но, в принципе, такие процессы всегда потрясение. И никуда не деться от того, что она, экономика, всегда идет рука об руку с политикой", – считает Алмас Чукин.

Юрист: необходимо усиливать международное сотрудничество

Возврат активов из стран с серьезной политической репутацией проходит сложно, поэтому необходимо усиливать международное сотрудничество, уверен юрист, управляющий партнер Salyqtez Айдар Масатбаев.

"Я имею в виду, что нужно заключать международные соглашения со странами, куда уходят народные деньги. Законопроект, возможно, решит задачи быстрого реагирования и администрирования внутри Казахстана, но остается второй фактор – исполнение наших поручений за рубежом. Все зависит от конкретной страны, например, как она квалифицирует Казахстан с точки зрения соблюдения прав человека и гражданина? Это чувствительная область для США, европейских стран. Мы уже проходили такие сценарии, даже несмотря на то, что Казахстан является членом Интерпола. Возможно, сегодня положительное влияние окажет репутация на мировой арене нашего президента", – говорит юрист.

По его мнению, еще одним фактором, усложняющим работу, является месторасположение незаконных активов.

"У каждой страны свой взгляд на этот вопрос. Что касается специальной декларации для определенного круга лиц, в нашей стране уже есть нормативная база и в области персонального декларирования, в том числе, зарубежных активов. Достаточно законных оснований для воспрепятствования незаконному обогащению. А вот чтобы проверить декларации, нужен международный контроль. Мы только недавно присоединились к Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, начали обмен информацией о финансовых счетах резидентов в 71 стране. Как проходит работа, еще предстоит анализировать, заявить можно десятки стран, а какой результат получим, неизвестно. Почему-то мы девять лет готовились к ратификации. Отсюда можно предположить, что госорганы на самом деле опасаются открытой информации о зарубежном имуществе наших сограждан", – говорит Айдар Масатбаев.

В феврале 2022 года президент Казахстана поручил правительству разработать механизм по возвращению активов, незаконно выведенных за рубеж. В конце года он издал указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов". В связи с этим правительству совместно с Генеральной прокуратурой, Национальным банком, Комитетом национальной безопасности, антикоррупционной службой, Агентством по финансовому мониторингу, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и другими заинтересованными государственными органами и организациями необходимо разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента проект закона до 31 марта 2023 года.

Ирина Адылканова



