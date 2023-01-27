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В Ухани отмечают Новый год спустя три года коронавирусного карантина

Новый год в Китае Фото: pixabay
Три года спустя, после того как в Китае накопили опыт борьбы с эпидемией и постоянно корректировали меры по борьбе с коронавирусом, в Ухани на берегу реки Янцзы вновь отмечают Новый год, сообщает Zakon.kz.

Для многих жителей города Ухань, где три года назад произошла первая вспышка COVID-19, китайский Новый год 2020 года стал действительно незабываемым из-за изоляции, чтобы пресечь передачу коронавируса, сообщает Global Times.

Во время 76-дневной изоляции в начале 2020 года Ухань боролся за спасение жизней и сдерживание вируса, сохраняя при этом повседневную жизнь обычных людей, – стратегия, которая, по словам ведущих китайских эпидемиологов, позволила "задушить вирус внутри Уханя".

В 2023 году Ухань уже посетили в общей сложности 1,8 млн человек. Доход от туризма составил 188,7 млн долларов. 

22 января по лунно-солнечному календарю в Китае начали праздновать Новый год. В стране наступил год Кролика.

Главный праздник, также известный как Фестиваль Весны, который отмечают более миллиарда человек во всем мире, отмечают не только люди китайского происхождения, но и представители восточноазиатских культур.

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