В Ухани отмечают Новый год спустя три года коронавирусного карантина
Для многих жителей города Ухань, где три года назад произошла первая вспышка COVID-19, китайский Новый год 2020 года стал действительно незабываемым из-за изоляции, чтобы пресечь передачу коронавируса, сообщает Global Times.
Во время 76-дневной изоляции в начале 2020 года Ухань боролся за спасение жизней и сдерживание вируса, сохраняя при этом повседневную жизнь обычных людей, – стратегия, которая, по словам ведущих китайских эпидемиологов, позволила "задушить вирус внутри Уханя".
В 2023 году Ухань уже посетили в общей сложности 1,8 млн человек. Доход от туризма составил 188,7 млн долларов.
22 января по лунно-солнечному календарю в Китае начали праздновать Новый год. В стране наступил год Кролика.
Главный праздник, также известный как Фестиваль Весны, который отмечают более миллиарда человек во всем мире, отмечают не только люди китайского происхождения, но и представители восточноазиатских культур.
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