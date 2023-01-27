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Две тысячи детей смогут бесплатно летать по Казахстану

полет, дети Фото: pixabay
В 2023 году в Казахстане увеличат количество детей до 2000 человек, которые могут воспользоваться бесплатными авиаперелетами по стране, сказал министр культуры и спорта Асхат Оралов 27 января, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году по программе Kids Go free возможность бесплатно летать в самолетах получили 1500 детей.

"В этом году мы будем работать для того, чтобы предоставить бесплатные авиаперелеты для 2000 детей. Это создаст больше возможностей для семейного отдыха", – сказал Асхат Оралов.

Ранее Асхат Оралов предложил ввести туристский кешбэк для казахстанцев внутри страны. Такая система позволит возвращать казахстанцам до 20% от стоимости тура во время менее активного сезона для отдыха.

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Ирина Лукичева
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