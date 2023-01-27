В Талдыкоргане экс-чиновник осужден за хищение 300 млн тенге

В Алматинском областном суде вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника ГУ "Отдел строительства Талдыкоргана", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении прокуратуры области, в 2021 году Талдыкорганским городским судом двое руководителей ТОО "МК-Buid-Д" были признаны виновными в присвоении государственных средств в особо крупном размере и осуждены к длительным срокам лишения свободы.

В то время как глава ГУ "Отдел строительства Талдыкоргана", который подписывал документы о перечислении денежных средств, признан виновным лишь в злоупотреблении должностными полномочиями без учета особо крупного размера. Он был приговорен к одному году ограничения свободы.

В результате, по данным Алматинской прокуратуры, государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 300 миллионов тенге.

Также сказано, что по инициативе прокуратуры области генеральным прокурором в Верховный суд внесен кассационный протест, который удовлетворен в полном объеме, и первоначальный приговор в отношении экс-начальника отменен с направлением дела на новое рассмотрение в областной суд.

При новом рассмотрении Алматинским областным судом бывший глава ГУ "Отдел строительства Талдыкоргана" признан виновным по ст. ст. 28 ч. 5, 189 ч. 4 п. 2 УК РК ("Пособничество в хищении вверенных бюджетных денежных средств в особо крупном размере").

"Ему назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", – заключили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее стало известно, что глава шымкентского филиала "КТЖ-Грузовые перевозки" уличен во взяточничестве.