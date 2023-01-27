В Казахстане утвердили регламент работы правительства

Постановлением правительства от 6 января 2023 года утвержден регламент правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, основными принципами работы правительства являются:

приоритет сущности над формой – главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению;

– главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению; цифровизация по умолчанию – приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате;

– приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате; управленческая ответственность – недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам;

– недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам; непрерывное совершенствование – формирование и поддержание организационной культуры государственного аппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов;

– формирование и поддержание организационной культуры государственного аппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов; оптимальность регламентации – установление оптимально необходимого уровня регламентации деятельности государственных органов, недопущение введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований, видов отчетности и контроля;

– установление оптимально необходимого уровня регламентации деятельности государственных органов, недопущение введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований, видов отчетности и контроля; проактивный контроль – проведение периодичного мониторинга исполнения поручений в целях недопущения отклонений от плановых показателей, которые в будущем могут привести к негативным последствиям.

Организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности правительства и премьер-министра, а также координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов осуществляет Аппарат правительства РК.

Представление интересов правительства в парламенте и обеспечение его постоянного взаимодействия с законодательной ветвью власти осуществляет представитель правительства в парламенте.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях правительства определяются, исходя из его полномочий, установленных Конституцией, законами и актами президента.

Внеочередные заседания созываются по инициативе президента либо премьер-министра.

Предусматривается, что заседания проводятся не реже одного раза в месяц и созываются руководителем Аппарата правительства по поручению премьер-министра либо президента.

На заседаниях председательствует премьер-министр, а в его отсутствие – заместитель премьер-министра по указанию премьер-министра.

При участии в заседаниях президента председательствует президент или по его поручению премьер-министр.

Заседания являются открытыми и ведутся на государственном и в случаях необходимости на русском языках.

Как отмечается, по инициативе президента либо премьер-министра могут проводиться закрытые заседания. На закрытых заседаниях обсуждаются вопросы, содержащие служебную информацию ограниченного распространения или государственные секреты, осуществляются с соблюдением требований режима секретности и ограничением допуска на заседания.

Заседания в приоритетном порядке проводятся посредством видеоконференцсвязи, а также в очном или смешанном форматах по согласованию с премьер-министром либо руководителем Аппарата правительства.

На заседаниях по приглашению Аппарата правительства также могут присутствовать должностные лица, которым такое право предоставлено актами президента, депутаты палат Парламента, акимы регионов, руководители других государственных органов и организаций, работники Аппарата правительства и иные лица.

По итогам заседания подписанный премьер-министром и зарегистрированный Аппаратом правительства протокол заседания направляется для исполнения государственным органам и организациям, которым в протоколе даны соответствующие поручения.

Посмотреть полностью регламент можно здесь.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.