Как солдаты-срочники могут получить кредитные каникулы в Казахстане

Старший офицер направления Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев рассказал, как солдаты-срочники могут получить кредитные каникулы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что ранее сообщалось: почти 7 тыс. солдат-срочников в Казахстане имели просрочку по кредитам. В этой связи они поинтересовались, как оборонное ведомство решает эту проблему.



В ответ Руслан Тапашев сообщил, что подписан меморандум между Агентством по развитию и регулированию финансового рынка и Минобороны.

"Схема в таком направлении идет: молодому человеку при призыве в военкоматах предоставляется по его требованию справка о том, что он призывается на воинскую службу. Если он эту справку при призыве не получил, то по прибытии в воинскую часть командир предоставляет ему соответствующую справку, что он проходит у него воинскую службу. Эта справка предоставляется в те банки и финансовые организации, где он брал кредит, и, соответственно, работа с 2023 года начата и идет в этом направлении". Руслан Тапашев

Солдат-срочник, по его словам, выдает кому-нибудь из родных доверенность для урегулирования вопроса между ним и банком.

15 декабря сообщалось, что казахстанских солдат освободили от оплаты кредитов на время службы.