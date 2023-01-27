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В Казахстане подвели промежуточные результаты январского ЕНТ

тестирование, результаты Фото: национальный центр тестирования
Около 57 тысяч человек сдали тестирование с начала январского единого национального тестирования (ЕНТ), рассказал директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев, сообщает Zakon.kz.

Из общего числа сдававших 74% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 25% – на русском языке, 37 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78% абитуриентов. Средний балл на тестировании составил 70 баллов. Всего было принято 125 тысяч заявлений на участие в ЕНТ. 

"Наибольшее количество тестируемых, то есть 19%, сдали комбинацию предметов "математика-физика". 18% сдающих выбрали комбинацию "биология-химия", 10% – творческий экзамен. А новую комбинацию "математика-информатика", необходимую для поступления на IT-направления, выбрали 9% участников ЕНТ".Руслан Емелбаев

Завершилась третья неделя проведения тестирования. ЕНТ продлится до 10 февраля.

7 октября 2022 года Национальный центр тестирования запустил пробное тестирование для подготовки к ЕНТ. Абитуриентам предоставляется возможность пройти бесплатное тестирование.

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