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В Кыргызстане назвали причину гибели шестерых новорожденных

зампррд главы кабмина КР Фото: пресс-служба кабинета министров КР
Зампредседателя кабмина Кыргызстана заслушала оценку оказания помощи шести новорожденным, которые скончались в родильном отделении Иссык-Кульской областной больницы, сообщает Zakon.kz.

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов провел в Караколе выездное заседание республиканской комиссии по разбору фактов младенческой и детской смертности в Иссык-Кульской области.

"Смерть шести новорожденных – это большое ЧП, трагедия. Анализ показал несоблюдение элементарных санитарных требований и правил гигиены. Новорожденным и роженицам необходимы самый лучший уход и внимание, предоставление качественных и своевременных медицинских услуг".Эдиль Байсалов

В связи с недостаточной организацией своевременного выявления и предупреждения случаев инфицирования новорожденных, приведших к летальному исходу, ряд работников освободили от занимаемых должностей.

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