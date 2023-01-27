Появились новые подробности задержания угонщика в Алматы
Как рассказали в полиции, события того дня можно представить в таком порядке: угон, погоня, попытка самоубийства.
Торговый представитель одной из компаний зашел в магазин, расположенный на пересечении улицы Яссауи и проспекта Райымбека, чтобы оформить заявку.
Затем он заметил, что его машину пытается угнать неизвестный. Мужчина стал снимать действия угонщика на видео. Тот, заметив съемку, достал канцелярский нож и угрожал нанести себе травмы, затем покинул стоянку.
Несколько кварталов молодой человек преследовал угонщика.
Злоумышленник с ножом в руках сначала пытался открыть дверь машины, стоящей на улице, но водитель не позволил, закрыв дверь. Уходя от преследования, мужчина приставлял нож к животу.
В полиции привели новый факт – дернув ручку задней двери одного из стоявших на улице автомобилей, злоумышленник сел на заднее сиденье, приставил нож к горлу водителя и заставил ехать. В итоге дело закончилось аварией.
Скрываясь с места ДТП, угонщик нанес себе резаные раны.
Чем руководствовался подозреваемый и почему решился на такие "подвиги", установит следствие. Мужчине инкриминируются сразу несколько статей Уголовного кодекса РК.