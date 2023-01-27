Появились новые подробности задержания угонщика в Алматы

Новые подробности задержания угонщика, порезавшего себя на глазах полицейских, озвучили в ДП города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, события того дня можно представить в таком порядке: угон, погоня, попытка самоубийства.

Торговый представитель одной из компаний зашел в магазин, расположенный на пересечении улицы Яссауи и проспекта Райымбека, чтобы оформить заявку.

Затем он заметил, что его машину пытается угнать неизвестный. Мужчина стал снимать действия угонщика на видео. Тот, заметив съемку, достал канцелярский нож и угрожал нанести себе травмы, затем покинул стоянку.

Несколько кварталов молодой человек преследовал угонщика.

Злоумышленник с ножом в руках сначала пытался открыть дверь машины, стоящей на улице, но водитель не позволил, закрыв дверь. Уходя от преследования, мужчина приставлял нож к животу.

В полиции привели новый факт – дернув ручку задней двери одного из стоявших на улице автомобилей, злоумышленник сел на заднее сиденье, приставил нож к горлу водителя и заставил ехать. В итоге дело закончилось аварией.





Скрываясь с места ДТП, угонщик нанес себе резаные раны.

Чем руководствовался подозреваемый и почему решился на такие "подвиги", установит следствие. Мужчине инкриминируются сразу несколько статей Уголовного кодекса РК.