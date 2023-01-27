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Тело погибшего лежало незамеченным в Уральске, пока убийца не пришел в полицию

Тело погибшего лежало незамеченным в Уральске, пока убийца не пришел в полицию Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Мужчина, убивший своего товарища, через два дня пришел в полицию Уральска с признательными показаниями, сообщает Zakon.kz.

Убийство произошло в ночь с 23 на 24 января. Двое мужчин – 1966 г.р. и 1970 г.р., вместе выпивали, затем отправились в дом к своему знакомому – гр.1966 г.р.


"В ходе дальнейшего распития между ними возникла ссора. Они вышли во двор и стали драться. Гость нанес телесные повреждения хозяину дома. Когда он упал, гр.1970 г.р. ушел со двора. Из-за того, что территория двора огорожена высоким забором, соседи ничего не заметили, и погибший пролежал во дворе два дня". Пресс-служба ДП ЗКО

26 января мужчина сам пришел в полицию и рассказал о случившемся. После осмотра места происшествия и сбора улик была установлена его причастность к убийству.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 99 ч. 1 УК РК ("Убийство").

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Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область Уральск
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