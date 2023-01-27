Казахстанские судьи хотят изменить свой кодекс этики

По мнению многих казахстанских судей, нынешний кодекс судебной этики излишне суров и нуждается в изменениях, сообщает Zakon.kz.

Строгость современного кодекса непомерна настолько, что желающих служить Фемиде с каждым годом становится все меньше, передает КТК.

"Чтобы судья мог свободно, так же, как и другой гражданин, ходить на свадебные торжества, в рестораны. Вот это слишком большое ограничение делает непривлекательной судейскую профессию. Одна из причин, почему хорошие юристы в судьи не стараются идти. Понятно, низкая зарплата – сравнительно с хорошими адвокатами, большая нагрузка у судей – в выходные работают, перерабатывают. Не понаслышке мы это знаем". Председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев

Проект нового кодекса судейской этики уже в разработке. В нем учтут и предложения зарубежных экспертов. Так, в обсуждении документа 27 января 2023 года участвовали представители Американской ассоциации юристов в Казахстане.



Но Кодекс этики – это лишь малая часть того, что необходимо менять в сфере правосудия, уверены эксперты. В первую очередь нужно сделать судей независимыми при принятии решений, а также изменить систему взысканий за нарушение этических норм.





"Я считаю, что виды взысканий не должны быть схожими с теми взысканиями, которые налагаются на служащих, судей в том числе, в дисциплинарном порядке. Я считаю, что мы должны предусмотреть другие виды наказания. Например, ограничиться максимально порицанием, общественным порицанием". Председатель Специализированного межрайонного суда Жамбылской области Думан Мауленов