Рука висела на коже - врачи в Астане провели уникальную операцию

Уникальную операцию провели казахстанские врачи в столичной многопрофильной больнице №2. Они сумели спасти руку рабочему, пострадавшему на производстве, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Пономарев наладчик на производстве и пострадал, когда ремонтировал оборудование. Сделал неправильное движение и его затянул станок, передает Первый канал "Евразия".

Дмитрию в прямом смысле оторвало правую руку. Молодой человек испытал адскую боль, с которой, по его словам, ничего не сравнится.

"Руку потянуло, и частично оторвало, кость сломало, ну она висела. Я видел кость, я видел разорванные мышцы. Точно не помню, я в шоковом состоянии был, но я видел кость, и мышцы, и то, что у меня висели все". Дмитрий Пономарев

Дмитрия на скорой помощи быстро привезли в больницу. Парень не верил, что хирурги смогут ему помочь. Думал, просто ампутируют, чтобы не заморачиваться. Но врачи спасли его руку, несмотря на то что шансы были минимальные.



Операция длилась больше шести часов.

"Реально висела рука, рука висела на коже. Мышцы, кость полностью были пересечены, сосуды и активное кровотечение, наружное активное кровотечение. Это большой труд восстановить все нервы, все мышцы, сухожилия, которые там есть. Это был огромный труд". Ангиохирург столичной многопрофильной больницы №2 Дастан Сабиров

По словам врача, у пациента было всего шесть часов, чтобы приехать в больницу, иначе бы ткани начали отмирать. К счастью, удача была на стороне парня. Рука прижилась.



Дмитрию предстоит большой курс реабилитации. Но если верить прогнозам, через полгода он будет абсолютно здоров.



