Названы победители российской кинопремии "Золотой орел" за 2022 год

В Москве прошла 21 церемония вручения наград премии "Золотой орёл" за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2022 год. Кинонаграду в главной номинации - "лучший фильм" получила картина режиссера Алексея Сидорова "Чемпион мира", сообщает Zakon.kz

Сюжет картины рассказывает зрителю о легендарном шахматном матче между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным.

Этот фильм по информации Super.ru также стал лидером по числу наград "Золотого орла": звание лучшего режиссера получил Алексей Сидоров, а лучшим актером стал Иван Янковский, сыгравший в картине Анатолия Карпова. Приз за лучшую операторскую работу получил Михаил Милашин, а Артем Васильев победил в номинации "Лучшая музыка к фильму".

Лучший фильм — "Чемпион мира"

Лучший режиссер — Алексей Сидоров ("Чемпион мира")

Лучший сценарий — "Здоровый человек" Петра Тодоровского

Лучший оператор — Михаил Милашин ("Чемпион мира")

Лучшая мужская роль в кино — Иван Янковский ("Чемпион мира")

Лучшая женская роль в кино — Ирина Старшенбаум ("Здоровый человек")

Лучший неигровой фильм — "Фаза луны" Андрея Осипова

Лучший анимационный фильм — "Финник" Дениса Чернова

Лучший сериал онлайн-платформ — "Художник"

Лучший актер онлайн-сериала — Никита Ефремов ("Нулевой пациент")

Лучшая актриса онлайн-сериала — Анна Михалкова ("Алиса не может ждать")

Отметим, в прошлом году наибольшим числом номинаций (12) премии "Золотой орёл" была отмечена историческая драма "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина.

Также отметим, что впереди нас ждет более масштабное событие в мире кино - 95 церемония награждения премией "Оскар", которая пройдет 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучший фильм" награду могут получить: картина "Всё везде и сразу" от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдона и "Топ Ган: Мэверик".