Названы победители российской кинопремии "Золотой орел" за 2022 год
Сюжет картины рассказывает зрителю о легендарном шахматном матче между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным.
Этот фильм по информации Super.ru также стал лидером по числу наград "Золотого орла": звание лучшего режиссера получил Алексей Сидоров, а лучшим актером стал Иван Янковский, сыгравший в картине Анатолия Карпова. Приз за лучшую операторскую работу получил Михаил Милашин, а Артем Васильев победил в номинации "Лучшая музыка к фильму".
- Лучший фильм — "Чемпион мира"
- Лучший режиссер — Алексей Сидоров ("Чемпион мира")
- Лучший сценарий — "Здоровый человек" Петра Тодоровского
- Лучший оператор — Михаил Милашин ("Чемпион мира")
- Лучшая мужская роль в кино — Иван Янковский ("Чемпион мира")
- Лучшая женская роль в кино — Ирина Старшенбаум ("Здоровый человек")
- Лучший неигровой фильм — "Фаза луны" Андрея Осипова
- Лучший анимационный фильм — "Финник" Дениса Чернова
- Лучший сериал онлайн-платформ — "Художник"
- Лучший актер онлайн-сериала — Никита Ефремов ("Нулевой пациент")
- Лучшая актриса онлайн-сериала — Анна Михалкова ("Алиса не может ждать")
Отметим, в прошлом году наибольшим числом номинаций (12) премии "Золотой орёл" была отмечена историческая драма "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина.
Также отметим, что впереди нас ждет более масштабное событие в мире кино - 95 церемония награждения премией "Оскар", которая пройдет 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучший фильм" награду могут получить: картина "Всё везде и сразу" от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдона и "Топ Ган: Мэверик".