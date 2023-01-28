В Подмосковье горит рынок "Синдика"
Фото: скриншот с видео
Крупный пожар произошел в Подмосковье. Загорелся склад площадью 2 100 кв. м на территории рынка "Синдика", передает Zakon.kz
По информации российских СМИ, огонь распространился уже на две тысячи квадратов.
На месте работает несколько пожарных расчётов. Предварительно, пострадавших нет.
Крупный пожар на рынке "Синдика" в районе столичного метро "Мякинино". Огонь распространился уже на две тысячи квадратов. На месте работает несколько пожарных расчётов. Предварительно, пострадавших нет. pic.twitter.com/hThRleBb81— Nigroll (@nigroll) January 27, 2023
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