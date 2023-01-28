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В Подмосковье горит рынок "Синдика"

В Подмосковье горит рынок "Синдика" Фото: скриншот с видео
Крупный пожар произошел в Подмосковье. Загорелся склад площадью 2 100 кв. м на территории рынка "Синдика", передает Zakon.kz

По информации российских СМИ, огонь распространился уже на две тысячи квадратов.

На месте работает несколько пожарных расчётов. Предварительно, пострадавших нет.

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