В Актюбинской области у скота подозревают ящур

В одном из крестьянских хозяйств Айтекебийского района Актюбинской области заболел скот, предположительно ящуром, передает Zakon.kz

Как сообщает "Диапазон", на видео, которое прислали из поселка Теренсай видно у коров изо рта течет пена.

"Это крестьянское хозяйство "Саят". Скот заболел ящуром. Заболевший скот держим отдельно, но все равно идет заражение. Телятам всего 15-20 дней, они тоже заболели и умерли. И быки заболели", - рассказывает голос за кадром.

В управлении ветеринарии Актюбинской области сообщили, что в селе заболели 5-6 голов КРС. У них шла пена со рта, отказывались от корма. Сотрудники Национального референтного центра по ветеринарии из Астаны, отобрали слюну и кровь для исследования.

Как отмечается, в прошлом году из республиканского запаса выделили 1 665 271 доз вакцины против ящура, привили скот в области.

Ветеринары проводят обход в сельском округе, осматривают скот, признаков ящура не выявлено. Ситуация в Айтекебийском районе стабильная. Падежа крупного рогатого скота не было, - сообщили в управлении ветеринарии Актюбинской области.

Прививали ли скот в КХ "Саят", выяснится по итогам служебного расследования, которое идет.



