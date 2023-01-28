Новые павлодарские автобусы застряли на границе с Китаем
По информации Pavlodarnews.kz, стоимость одного автобуса – 70 млн тенге.
Технику "Автобусного парка №1" начали обновлять в прошлом году, после того, как находившееся на балансе горакимата предприятие выкупили частники.
"Сразу начали обновлять транспорт. Мы подали заявку на финансирование в Фонд развития промышленности, поставщику отправили оплату за 100 автобусов. Однако из-за пандемии 30 автобусов застряли на границе с Китаем", – рассказал генеральный директор группы компаний "Нар Транс" Ризван Цинаев.
По его словам, новые автобусы предприятие ожидает до конца мая. Планируется, что первые прибудут в середине апреля. Речь идёт о 12-метровых низкопольных трёхдверных автобусах, каждый стоимостью 70 млн тенге.
Транспорт приобрели в лизинг на семь лет у Банка развития Казахстана, 20% собственных средств в него вложил автопарк.