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Новые павлодарские автобусы застряли на границе с Китаем

Новые павлодарские автобусы застряли на границе с Китаем Фото: pixabay
30 пассажирских автобусов, предназначенных для обновления автобусного парка Павлодара стоят на границе с Китаем, сообщает Zakon.kz

По информации Pavlodarnews.kz, стоимость одного автобуса – 70 млн тенге.

Технику "Автобусного парка №1" начали обновлять в прошлом году, после того, как находившееся на балансе горакимата предприятие выкупили частники.

"Сразу начали обновлять транспорт. Мы подали заявку на финансирование в Фонд развития промышленности, поставщику отправили оплату за 100 автобусов. Однако из-за пандемии 30 автобусов застряли на границе с Китаем", – рассказал генеральный директор группы компаний "Нар Транс" Ризван Цинаев.

По его словам, новые автобусы предприятие ожидает до конца мая. Планируется, что первые прибудут в середине апреля. Речь идёт о 12-метровых низкопольных трёхдверных автобусах, каждый стоимостью 70 млн тенге.

Транспорт приобрели в лизинг на семь лет у Банка развития Казахстана, 20% собственных средств в него вложил автопарк.

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