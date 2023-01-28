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В Шымкенте рядом с оживленной трассой нашли обмороженное тело мужчины

В Шымкенте рядом с оживленной трассой нашли обмороженное тело мужчины Фото: otyrar.kz
В полиции Шымкента сообщили,что возле алматинской трассы рядом с рынком Жибек жолы обнаружен труп мужчины 84 года рождения с сильным обморожением, сообщает Zakon.kz

По информации Otyrar, тело лежало в овраге рядом с оживленной трассой. По предварительной информации, он умер ночью, его тело было сильно обморожено.

На место происшествия приехали правоохранители и криминалисты.

По предварительным данным, на теле не было следов насилия, точная причина смерти станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что на территории всего Казахстана стоят небывалые морозы, к которым зачастую наши граждане оказываются не подготовлены, кто-то застревает на трассе и их вытаскивают из белого плена спасатели, а кто-то замерзает насмерть. Так, в декабре 2022 года в селе Теристанбалы Жарминского района произошла трагедия: бабушка с дедушкой и их трехлетний внук замерзли прямо на улице.

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