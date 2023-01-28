После теракта в Иерусалиме американский президент Джо Байден переговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, Байден назвал теракт в Иерусалиме атакой на цивилизованный мир.

"Президент дал понять, что это было нападением на цивилизованный мир", – высказались в пресс-службе. В Белом доме предложили необходимую поддержку правительству и народу Израиля.

Как сообщали ранее, в результате стрельбы, которая произошла в синагоге в Восточном Иерусалиме, погибли семь человек, как минимум десять получили травмы.



