61 человек заразился коронавирусом в Казахстане за сутки

По данным Мизндрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 61 случай заражения Covid-19, днем ранее по стране выявили 68 случаев, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 28 января лечение от КВИ продолжают получать 1731 человек (–1 586+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 1620.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 6 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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