61 человек заразился коронавирусом в Казахстане за сутки
Фото: pixabay
По данным Мизндрава, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 61 случай заражения Covid-19, днем ранее по стране выявили 68 случаев, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 28 января лечение от КВИ продолжают получать 1731 человек (–1 586+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 1620.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 6 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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