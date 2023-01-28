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В Астане ликвидирован канал поставки наркотиков

задержана преступная группировка Фото: pexels
Полицейские предотвратили деятельность преступной группы, осуществлявшей поставку и сбыт наркотических средств на территории столицы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале polisia.kz, за один день оперативники Астаны задержали пять граждан, причастных к реализации и хранению наркотических средств.

"Организатором группы является ранее судимый 37-летний мужчина, у которого в ходе обыска квартиры обнаружено и изъято 8 килограммов расфасованного средства "гашиш", приготовленного для дальнейшей реализации, электронные весы, "зиплоки" и 450 000 тенге", – сообщает пресс-служба Департамента полиции города Астаны.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны еще двое членов преступной группы. Мужчины хранили, фасовали наркотики и занимались их реализацией.

"Вместе с тем сотрудники полиции задержали еще двух лиц, также причастных к незаконному обороту наркотиков. В результате проведенной операции полицейские изъяли из незаконного оборота около 23 килограммов наркотических средств, или более 46 тысяч разовых доз наркотиков", – рассказали в полиции.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Все они содержатся под стражей, ведется следствие.

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