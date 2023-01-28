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Пожарный поделился видео с вызволением людей из пожара

Пожарный поделился видео с вызволением людей из пожара Фото: Instagram/s.murtaev
Кадрами вызволения людей из пожара в соцсетях поделился спасатель спецчасти №1 Шахрат Муртаев, сообщает Zakon.kz.

Горели более 40 бутиков на втором этаже крытого рынка, где хранились легковоспламеняющиеся швейные принадлежности.

Кадрами своей работы пожарный поделился в своем Instagram.

"На первом этаже обнаружили 4-х людей, передали их бригадам СМП. Ну а дальше все видно на видео!", делится пожарный.

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